懂吃也愛煮菜的李易，去年10月與朋友合資50萬元，成立個人品牌「李饗煮易」，他說：「如同字面上的讀音，是我對美食的一個夢想。」由於小時候父親常帶他去住家附近的麵攤吃牛肉麵，成為他成長過程中最熟悉的味道，也是與父親的情感連結，所以品牌第一步便選擇開賣牛肉麵，做出「第一口就讓人念念不忘」的好滋味，是他的唯一堅持。

正在學習中餐乙級證照課程的李易，去年十月與一名友人合湊了五十萬元，成立個人品牌「李饗煮易」。第一步他先在網路推出牛肉麵，三千包在三小時內銷售一空，不到三個月時間，已賣出超過兩萬包。

湯濃麵Q肉大塊，讓李易對自家的牛肉麵非常有信心。（圖／翻攝自李易臉書）

開快閃店 合作邀約暴增

不過，李易認為，網路銷售雖然方便，偶爾還是要有一點「實體感」，一月初他便在台北市南京西路的商場外，推出牛肉麵潮流概念快閃店，並擔任一日店長，親自示範牛肉麵調理包的烹煮方式。挾著網路的買氣，快閃店第一天就吸引大批群眾捧場，還有不少百貨廠商上門求合作，讓他十分感動。

李易在曾活動上親自示範煮牛肉麵，傳達他的獨家美味小撇步。（圖／焦正德攝）

李易坦言，原本他想賣的是健康便當，但多方考量後，認為並不適合現階段要兼顧小孩和演藝工作的他，「做品牌產品要耗費許多時間心力，我們選用不需考慮冷藏、運送方式的常溫牛肉麵調理包，的確是更好的選擇。而且牛肉麵是我非常喜歡的食物，很希望跟大家分享濃郁卻不油膩的湯頭、滑順彈牙的細扁麵條，以及充滿肉汁的大塊牛肉。」尤其是小時候父親常帶他去吃牛肉麵，算是父子倆很重要的情感連結。

自認嘴刁的李易，和六月生的一雙兒女，也遺傳了爸爸的品味，小小年紀就對食物要求頗高。（圖／翻攝自李易臉書）

投身餐飲 不怕職業傷害

在研發牛肉麵調理包的過程中，李易笑說雖然愛吃牛肉麵，但短時間內試吃超過五十碗，還是有點害怕。至於最辛苦的環節，並不是調整口味或試吃，而是如何和工廠溝通，「因為很多時候，他們都會覺得『我做不到』。」特別是牛肉湯包和麵條是不同廠商製作的，在運送包裝的過程中，他才發現原來有很多問題要克服，「我終於明白老闆開會開不完的辛勞。」

除了在網路賣牛肉麵，李易也曾到百貨公司設置快閃店，希望讓更多人吃到他獨門的好味道。（圖／翻攝自李易臉書）

搞定一切難題後，如今李易對自家產品可是信心十足，「我之前錄影時帶去請大家吃，看到連法國人都喜歡，有種『讓國外知道台灣牛肉麵超好吃』的成就感。」李易表示，前陣子每天一出貨就是一兩百箱，員工包貨包到快瘋掉，所以即使還在創業階段，仍不忘發年終獎金回饋員工。只是，賣食物最大的職業傷害，就是體重暴增，但李易笑說：「我現在試完味道就交給合夥人，都胖到他身上了。」

(中時新聞網)