韓劇《怪物》由呂珍九與申河均主演，雖然劇情相當緊張刺激，但在幕後花絮中，劇組氣氛卻是十分和樂，還不時出現爆笑情況，一場呂珍九和申河均憤怒對峙的戲，申抓住呂的肩膀拉近自己、臉湊到對方耳邊講悄悄話，是兩人交鋒的重頭戲，但由於臉靠太近，從鏡位上看起來像極了「吻戲」，喊卡後讓大家都忍不住大笑。

拍攝時，因為2人臉貼得太近，申河均調皮說：「是要親親嗎？原來是拍吻戲？」呂珍九立刻緊張回：「韓株元（角色名）應該會很憤怒大喊『你在幹什麼』。」想了一想似乎覺得太荒謬，又大喊「我的天啊」，一旁的工作人員也津津有味地說「這個電視劇真讓人捉摸不透啊」、「不是懸疑劇而是浪漫劇呢」。網友看到這幕時，也都笑說確實讓人有遐想，還開玩笑問「一直在等看他們什麼時候親下去」、「這劇也有8集定律嗎？」意外成為「名場面」。

呂珍九、申河均日前受訪，談到如何詮釋角色，呂珍九坦言是他首次飾演刑警，角色個性更與他截然不同，「隨著我反覆解析角色，更確定韓株元跟我幾乎沒有共同點，之前演出其他作品時，總能發現相似處，再把自己的個性投射進去，但這次則是徹底自我分離後的演出」，他也表示，劇中反覆的追擊和調查過程讓他感到非常煎熬和疲憊，體悟到現實生活中的警察有多辛苦，「因此拍攝時，我也總是帶著對警察的感謝敬佩之心」。

申河均則說，對劇本「人類黑暗面」印象深刻，反覆研讀劇本後，專心詮釋性格詭譎的刑警「李東植」。對於申河均省話回答，呂珍九笑稱這是前輩招牌的高冷簡潔訪問風格，透露之前電視劇開播前，興奮跟對方說：「我好想看首播，但實在太緊張了不敢看！」結果申河均冷不防地回他：「那你就不要看啊，不看不就好了。」呂珍九說，原本想遵照前輩建議，但最後還是一邊安撫緊張的心情，一邊認真收看了。

《怪物》劇情逐漸進入高潮，最新一集中，殺害姜敏貞的兇手露出真面目，竟然是萬陽超市的老闆、也是受害人的父親姜振墨，他不僅殘忍勒斃女兒，更砍斷其十根指頭再棄屍，連帶也翻出20年前的「斷指受害者們」都可能是他所為。姜振默試圖用調虎離山計，趁機湮滅證據，幸好被呂珍九與申河均識破詭計，將他與女兒的屍體逮個正著，但案情似乎還藏有別的陰謀。該劇每週六、日在friDay影音播出。

(中時 )