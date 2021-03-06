申河均（左）「瘋狂邪笑」讓人心底發寒。（friDay影音提供）

韓劇《怪物》由呂珍九與申河均主演，2人飾演被發配到偏鄉派出所的菁英警察，呂珍九在調查過程中惹怒鄉民，一名女子拿著一整盤雞蛋朝他狂砸，讓他慘遭無情「蛋洗」羞辱，但他仍無動於衷、維持木訥表情，不過在幕後花絮裡，導演沈娜妍一喊卡，他立刻萌無辜說：「為什麼會這樣呢！」

呂珍九在拍攝被「蛋洗」一幕前，既擔心又緊張，第一次被砸雞蛋？他笑回：「當然是第一次，在哪裡會被人扔雞蛋！」表示自己一直以來都是很善良的生活著。不過拍攝時，他隨即拿出專業態度，被猛砸了數10顆雞蛋，包括胸口、肩膀、脖子、後腦勺全都被砸遍，更被砸到明顯紅腫受傷，事後工作人員上前關心，他仍燦笑說：「沒關係，不會痛的！」還自嘲是在開「雞蛋派對」，敬業精神讓人佩服。

呂珍九飾有反社會人格、冷漠又難搞的警察「韓株元」，該劇已播到第5集，他的角色除了偶爾露出詭異、皮笑肉不笑的笑容外，全程都板著一張臭臉。呂珍九表示，為了揣摩角色表情、語調花了很大的功夫，每次拍攝前都會做準備，讓角色看起來更「犀利」，「因為韓株元跟我本人真的完全不像，尤其是我平時很愛歡笑，但這角色不太展現溫暖一面，所以這也讓我很好奇，很想以韓株元的身分活一次。」

對於呂珍九戲裡戲外的反差，與他有多場對手戲的前輩申河均也直呼印象深刻，他說：「呂珍九平時乖巧又開朗，但是只要攝影機一開拍，他的眼睛就會瞪著我看，那個眼神，讓人覺得恐怖，也會讓我立刻打起精神進入角色。」申河均的演技也是一大看點，他飾演的警察「李東植」，乍看是個隨和的大叔，但卻經常像是發狂、著魔般的大笑，讓人分不清楚他究竟是正義的警察，還是連續殺人犯，他過去也曾被說適合演出韓版《小丑》，「瘋狂邪笑」也讓網友直呼「笑得我心底發寒」。該劇每週六、日在在friDay影音播出。

(中時 )