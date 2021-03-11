德國警方表示，一名42歲男子今天清晨意圖對中國駐柏林大使館縱火，大使館人員以滅火器撲滅火勢，無人受傷。這名男子已遭逮捕，但警方未提供可能的作案動機。

柏林（Berlin）警方發布聲明表示：「員警今天上午逮捕一名男子，他被控朝布呂肯街（Brueckenstrasse）一間大使館扔擲數枚縱火裝置。」

根據法新社，警方雖未指明被鎖定的大使館屬於哪個國家，但布呂肯街上除中國外並無其他大使館。

中方網站則指出，中國駐德國使館領事僑務處位於柏林布呂肯街。

根據警方說法，犯嫌被控於今天上午6時把燃燒裝置扔進大使館圍牆內。

聲明指出：「這些裝置砸中大使館建築物一面牆的牆角，使館人員以滅火器撲滅火勢。」沒有人員受傷。

目睹攻擊過程的警衛隨後在鄰近路口扣住這名42歲犯嫌，警方到場後將他逮捕。

警方未提供關於這名犯嫌的進一步資訊和可能的作案動機，只說本案已由刑事調查人員接手。（譯者：楊昭彥）1100311

(中央社)