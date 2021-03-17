一名中國公民疑因不滿北京對待少數民族的方式，10日朝中國駐柏林大使館投擲汽油彈；德國檢方今天說，此人「為抗議中國政府的少數民族政策」而犯案，已依縱火未遂罪將其羈押。

柏林的邦檢察官在聲明中說，這名42歲男子3月10日上午疑似縱火攻擊中國大使館，隔天被捕。檢方表示，這名嫌疑人是「為抗議中國政府的少數民族政策」，而做此行動。

檢方並未針對男子動機多做說明，但中國在新疆鎮壓維吾爾少數民族的行為遭到越來越多國際批評。

中國駐德大使館警衛上週目睹這名男子丟擲汽油彈後，在大使館附近的交叉路逮到他，之後柏林警方通報已逮捕此人。

警方當時表示，這名嫌疑人涉嫌將汽油彈丟進布呂肯街（Brueckenstrasse）的大使館牆內。

警方聲明說：「這些裝置砸中大使館建築物一面牆的牆角，使館人員以滅火器撲滅火勢。」聲明還說，沒有人受傷。

(中央社)