國防部2017年間曾招標辦理「公館營區營舍整建統包工程」，由中華工程公司得標，未料中華工程前董座沈華養、前總經理沈慶光等人卻趁機夥同工程下包商，以提高清運、工程單價方式，虛增工程款，從中收取約4500萬元回扣，新北地檢署獲報後昨兵分8路搜索，訊後聲押沈華養、張姓會計，法院開庭裁定2人羈押禁見。

公館「福興營區」是空軍戰術、防空作戰最高指揮管制機構，國防部為改善內部空間，撥出30億元預算進行營區營舍工程改建，2017年5月間招標，由中華工程得標。檢方指出，沈華養、沈慶光和張姓會計涉嫌虛增國防部營區營社整建工程款，期間夥同拆除、土方清運、連續壁及支撐等工程下包廠商，並以提高清運、工程單價方式虛增款項，從中收取4500萬元回扣，造成中華公司在該工程獲利減少逾5成。

檢方去年開始調查福興營區工程弊案，期間曾爆出張大偉疑似擔任白手套，幫助中華工程得標，並提高建物每坪單價，收取賄款3000萬圖利廠商，不過檢方認為，此標案工程非張職務所及，且未有證據證明張有期約賄賂，因此處分不起訴。

檢方持續追查該案，發現沈華養沈慶光和張姓會計確實有涉嫌虛增工程款，夥同拆除、土方清運、連續壁及支撐等工程下包廠商，以提高清運、工程單價的方式虛增款項，並從中收取4500萬元回扣，造成公司獲利減少一半，22日將9位相關人士帶回偵訊，訊後依違反證券交易法特別背信罪、商業會計法等罪嫌聲押禁見沈華養、張姓會計獲准，另位劉姓下游包商則諭知20萬元交保。

(中時 )