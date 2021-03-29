台船（2208）為償還銀行借款及充實營運資金發展新事業，稍早經董事會通過實施的現增4.5億股，每股面額10元，發行價格每股17.50元案，台船29日宣布，在員工股東及投資人看好情況下，已全部順利完成募集，總額約為78.75億元，資本額則自47.31億元提高為92.31億，待約20億元可轉換債陸續完成轉換後，可換成約8千萬股，公司資本額就會達百億元目標。

台船說明，本次發行股數提撥10％，4,500萬股由公司員工認購，另有10％公開承銷，80％計3.6億股由原股東按持股比例認購，每仟股認購761.01008301股。增資作業受員工、股東及公開市場各方投資人青睞，認購信心強烈氣氛高昂激盪下，順利於110年3月26日完銷收足股款，有許多向隅者扼腕，紛紛致電台船公司洽詢。

台船公司表示面對世界船廠擴增、削價競爭情形重創船廠，台船雖然有世界頂尖的造船技藝，無奈就是抵不過新興船廠的低廉人力成本衝擊，如果繼續循著造商船的老路走下去，很難翻轉獲利。

今年開始手持5、6百億元的國艦國造業務推展順遂績效逐漸顯現，像海軍新型兩棲船塢運輸艦及海巡署下訂的1,000噸和4,000噸級巡防艦正相繼開工完工；國造潛艦（IDS案）所建造的封閉式專用廠去年底完成，也隨即展開潛艦建造及甫承接的海軍救難艦，營運比重已達六成，挹注今年前兩個月均有獲利，累計稅前盈餘0.24億元，朝轉虧為盈目標邁進，走出連五年虧損陰霾。

風電方面，由台船環海委託打造的本土首艘自製的離岸風電大型浮吊船，造價約75億元，去年正式開工後正持續趕工中。預計2022年底完工、2023年投入離岸風場水下基礎安裝工程，可為公司營運增添獲利。

台船目前國艦國造、離岸風電及商船本業龐大手持訂單，三大事業已逐步建構完成，配合彈性人事制度，優化人力，激勵員工工作士氣，台船榮景可期邁向獲利坦途，吸引年輕世代爭相投入造船行列。

公司因應國際航運市場變化，近年致力轉型，目前國艦國造業務比重已達到60％，商船本業與海工事業約占40％。

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