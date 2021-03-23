歐盟、美國、英國及加拿大先後宣布，制裁多名涉及侵犯新疆維吾爾族人權的中國官員以及實體，中國駐英國及駐加拿大使館反駁有關指控，並促停止炒作涉疆問題及干涉中國內政。

中國駐英國使館臨時代辦楊曉光向英媒表示，英國因新疆人權問題對中國官員實施制裁的舉動，是一個錯誤決定，這決定沒有事實依據，他對此感到失望，且堅決反對有關舉動。

中國駐加拿大使館則發表聲明，批評加拿大外長加爾諾（Marc Garneau）與英國、美國的外長發表聯合聲明，再次就涉疆問題對中方進行無端指摘，加方宣布對中方有關個人和實體實施制裁，有關行徑粗暴干涉中國內政，是對中國人民的嚴重挑釁。中方對此表示堅決反對，予以強烈譴責。

中方表示，加拿大及其一小撮盟友一再炒作涉疆問題，就是要打著人權的幌子，破壞新疆社會穩定和長治久安，為中國經濟社會發展製造干擾和障礙。加方通過在國際上拉幫結夥和訴諸制裁，對華施壓的圖謀絕不會得逞，必將遭到中方迎頭痛擊。玩火者必自焚，中方敦促加方停止炒作涉疆問題及干涉中國內政，否則只會自取其辱。

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