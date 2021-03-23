歐盟22日決定以迫害人權為由制裁中國官員及機構。中國外交部副部長秦剛昨天深夜召見歐盟駐中國代表團團長郁白，提出嚴正抗議和強烈譴責，並通報中方有關反制措施。

中國外交部今天中午在官網通報上述狀況。通稿稱，秦剛向郁白（Nicolas Chapuis）指出，歐盟基於涉疆謊言和虛假訊息搞對中制裁，於實不符，於法無據，於理不合。「歐方沒有資格以人權教師爺自居。」

他並稱，中方敦促歐方認識到「錯誤嚴重性」並糾正錯誤，停止對抗，以免給中歐關係造成更大損害。中方維護國家主權、安全、發展利益的意志和決心堅定不移。

歐洲聯盟（EU）外長22日在布魯塞爾舉行會議，通過因侵犯人權對中國4名官員和一家建設公司祭出制裁，因為他們侵犯新疆地區穆斯林維吾爾人的人權。這是自1989年六四天安門事件以來，歐盟首次對北京實施這類制裁。

中國外交部昨晚宣布，對10名歐洲議會和歐盟國家議員，以及4個歐洲機構實施制裁，以報復歐盟今天決定以迫害人權為由制裁中國官員及機構。

被制裁的10人中，5人為歐洲議會議員，荷蘭、比利時、立陶宛國會議員各1人。另2人分別為長期研究新疆人權問題、日前被新疆民眾「控告」的德國學者鄭國恩（Adrian Zenz），以及瑞典亞洲研究學者葉必揚（Bjorn Jerden）。

至於被制裁的4個機構，分別是歐盟理事會政治與安全委員會、歐洲議會人權分委會、德國墨卡托中國研究中心（MERICS）及丹麥民主聯盟基金會（Alliance of Democracies Foundation）。（編輯：張淑伶）1100323

(中央社)