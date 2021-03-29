歐盟的27個國家/地區在7月份同意通過歐盟執行機構歐盟委員會（European Commission）開拓金融市場，並籌集7500億歐元（約合8830億美元），以解決冠狀病毒引發的經濟危機。

儘管歐盟國家有許多政治決策，但每個國家都對其財政安排擁有完全控制權。同意承擔新債務的做法對於那些在財政上更加保守的國家來說是有爭議的，這些國家擔心自己的納稅人可能因此面臨更高的帳單。

例如，在荷蘭就是這種情況，但總理馬克·魯特（Mark Rutte）當時強調了這項交易的獨特性：這是應對該地區前所未有的嚴重經濟衝擊的一次性活動。

但是這種說法並沒有說服所有歐盟懷疑論者。

德國的一個名為「公民意志聯盟」的團體向該國憲法法院投訴說，歐洲條約不允許該集團共同承擔債務。結果，德國法院於週五停止了一項法律，該法律本來可以為歐盟委員會籌集資金鋪平道路。德國法官說，他們必須首先對這一項臨時禁令的動議作出裁決。

德國憲法法院週五表示：「我們知道復甦基金是一個已經決定的政治項目。但是，考慮到所涉及的巨大風險，聯邦政府應確保在歐盟一級的借款以及對財政規則的規避不會成為永久解決方案，」

在所有成員國立法支持這一舉措之前，歐盟委員會無法利用金融市場獲取資金。在27個歐盟國家中，多達22個已經這樣做或將在下個月完成這個程序。奧地利、波蘭、匈牙利和荷蘭尚未確定何時投票，德國現在處於不確定的陰影之中。

歐盟首席經濟學家霍爾格·施密丁（Holger Schmieding）表示：「除非問題得到迅速解決，並支持德國議會兩院事先多數通過的法律，否則該基金的付款可能會被延遲甚至面臨風險。」

歐盟委員會希望從今年夏天開始籌集資金，並於2021年下半年（即最初達成協議的一年後）提供給成員國。

受到大流行病嚴重打擊的國家，例如意大利和西班牙，正迫切地等待新的現金，以便更快地重建其經濟。隨著歐洲國家與第三波感染浪潮進行對抗並實行更嚴格的封鎖，恢復資金變得更加重要。

施密丁說：「儘管德國法院的案子可能會引起一些噪音，但我們認為這最終不會阻礙歐盟對Covid-19大流行的共同財政反應。」

他認為，支付延誤「將是不幸的」，但只要市場預期這筆錢會在某個時候到帳，歐盟國家的借貸利率就應保持在較低水平。

(中時新聞網)