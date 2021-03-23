在美國總統拜登領軍下，美國、歐盟、英國和加拿大決定站在同一陣線上，對北京當局採取多年來罕見的聯合行動，周一相繼宣布就侵犯新疆人權的行為對中國官員實施制裁。

首先由歐盟開第一槍，在周一（22日）宣布就新疆人權問題制裁4名中國官員與新疆公安局，此為自1989年天安門事件之後，歐盟首度對中國祭出制裁。

此舉立即獲得美方讚揚，出訪歐洲的美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，一個跨大西洋的聯合應對措施，將向那些違反或侵犯國際人權者發出強烈的信號。

雖然歐盟的制裁措施象徵意味較多，但也顯示對中國的立場趨於強硬。過去布魯塞爾將中國視為和善的貿易夥伴，但現在視中國為權利與自由的侵犯者。

北京當局隨即進行反擊，對歐盟嚴重損害中國主權和利益，以及惡意傳播謊言與虛假資訊的10名人員及4個實體實施制裁，其中包括歐洲的立法者、外交官、數個機構，以及相關家族成員，並禁止被制裁者與中國進行貿易。

西方國家政府試圖要北京對中國西北方穆斯林維吾爾族人的大規模拘禁負起責任，美國指控中國正在實施種族滅絕。中國則否認所有有關於侵犯人權的指控。

此次西方國家的協同作戰，顯示美國希望與盟國聯手對抗中國的外交戰略似乎已展現初步成果。與盟國組成同一陣線，是拜登仍在發展之中國政策的核心要素。

美國政府高層曾表示，他們每天都與歐洲各國政府就中國相關議題進行聯繫，並將此稱為「歐洲巡迴推廣」。

本周在布魯塞爾與歐盟及北約部長會晤之前，美國國務卿布林肯發布聲明表示，在國際譴責升高之際，中國仍繼續在新疆犯下種族滅絕與有違人道的罪行。

加拿大外交部表示，越來越多的證據顯示中國當局進行有系統地、由國家主導的侵犯人權行為。

加拿大與英國的外交部長與布林肯發表聯合聲明，稱美英加三國將團結起來，要求北京停止在新疆進行的「鎮壓手段」。

此外，澳洲和紐西蘭外交部長亦發表聲明，對越來越多可信的報告指出新疆維吾爾族與其他穆斯林少數民族的人權遭到嚴重侵犯表達高度關切，並肯定加拿大、歐盟、英國和美國宣布的措施。

(時報資訊)