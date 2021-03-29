新疆棉花風波持續發酵，蔡政府以及部分民進黨人士籲北京當局，正視維吾爾族的人權議題，停止壓迫，對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮反批，與其煞費苦心、跟風炒作，「不如多關注台灣民眾缺水乾旱、苦盼疫苗等民生疾苦，不如多反省自己豢養網軍、鉗制輿論、打擊異已的倒行逆施。」

朱鳳蓮以書面方式作出回應，她指出，民進黨基於外部「反華勢力」編造的謊言和虛假信息，跟風對大陸抹黑誣蔑，是極端惡毒的，陸方堅決反對。

她提出數據，指2020年，新疆地區棉花產量516.2萬噸，占全國比重87.3％，綜合機械化水平達到80％以上。新疆地區各族勞動者平等、自願、自由選擇職業，其勞動報酬權、休息休假權、勞動安全衛生保護權、獲得社會保險福利權等權利均依法得到保護。

她稱，民進黨極力配合反華勢力，凡涉及大陸的事，都要惡意操弄、攻擊抹黑。

朱鳳蓮最後稱，「歡迎更多的台灣同胞和台灣企業到新疆旅遊觀光、投資興業，感受繁榮穩定的真實新疆。」

(旺報 )