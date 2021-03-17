台中市69歲羅姓婦人透過臉書，去年底結識自稱外國男子「詹姆士‧馬克」，羅認識不到1周墜入情網，對方「稱寄禮物」給羅婦，但要匯3萬元才能收到，羅婦匯款時，銀行員覺得是詐騙報警，員警趕抵勸阻，羅婦恍然大悟，收回辛苦錢，大罵詐團夭壽，欺負獨居長輩。

經警方了解，羅婦平日獨自1人居住台中，兒女久久才返家探望1次，十分孤單，去年底在臉書認識自稱「詹姆士‧馬克」的男臉友，對方每日噓寒問暖，讓羅婦備感窩心，誤以為人生遇到「黃昏之戀」；日前「詹姆士‧馬克」宣稱要寄禮物給羅婦，羅婦不疑有他，按照對方指示前往銀行欲匯款。

銀行員機警發現是羅婦匯款是外國地址，直覺可能是詐騙，趕緊攔下羅婦並報警，員警也加入勸導的行列；羅婦一時間難以接受，決定私訊「詹姆士‧馬克」詢問其意見，不料立即就遭到封鎖，這才相信自己碰上詐騙集團。

台中市警第二分局長蔡元戎表示，千萬別輕信從未見過面的愛情，尤其網路交友要謹慎，詐騙集團利用高富帥或白富美形象，來騙取被害人好感，進而有資金借貸或調用需求，提醒民眾保持謹慎，如有碰到可疑情形，可撥打165防詐騙專線或110向警方求助。

(中時 )