【愛傳媒葉元之專欄】最近陸陸續續又有板橋社區大樓管委會及市場的管委會，向元之表達垃圾處理費上漲的問題，漲幅有到兩三成，大喊吃不消。

他們表示，平常配合的垃圾清運公司說，因為能夠進到焚化爐的量被減少，造成做的生意變少，為了維持公司固定成本，必須向既有客戶漲價；另一方面，有的垃圾要拿到外縣市去燒，也讓成本墊高。

一般民眾倒垃圾，可以買專用垃圾袋，直接丟到垃圾車；而現在的社區大樓、做生意的市場、商家、廠房，多半找民間垃圾清運公司收垃圾，這就不用買專用垃圾袋，也不用追垃圾車。

環保局只能確保垃圾車載的垃圾一定能進焚化爐，然而民間垃圾清運公司載的垃圾就沒保證。

但若社區大樓要改丟垃圾車，也不見得有辦法，因為垃圾車載的量有限，之前就發生有社區把垃圾堆在中庭的情形。

元之去年總質詢時，就在關心垃圾費不斷上漲的問題，並抽絲剝繭找出問題，最主要的問題就是垃圾焚燒量不足。

新北市共有樹林、八里、新店三座焚化爐，去年12月樹林焚化爐本來預定要全場整修，元之預言若沒有做好配套，將造成垃圾大戰，但環保局長信誓旦旦說不會有問題。

果不其然，後來環保局因為沒規劃好配套措施，樹林焚化廠整修期被迫延到今年6月。

雖然去年的問題暫時沒發生，但今年1月八里焚化廠部分焚化爐整建，又造成民間垃圾清運公司漲價；下個月八里廠其他焚化爐也要整建、6月樹林焚化廠則全廠整建，若又沒規劃好配套措施，垃圾大戰可以預期。

新北市已宣布要建水肥處理廠，來處理水肥的問題，應該也要更積極面對新北市垃圾焚化廠不夠用的問題。

作者為新北市板橋區市議員

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(中時新聞網)