帛琉總統惠恕仁率團來台宣傳台帛「旅遊泡泡」，蔡英文總統今天也充當代言人，列舉帛琉觀光四大亮點表示，她在兩年前也拜訪過美麗的帛琉，留下深刻的印象。台灣同樣以自己的風景、文化、美食為榮，期待兩國的觀光產業，都能夠永續發展。

台帛旅遊泡泡明天將舉行啟動儀式，惠恕仁今天率先召開記者會歡迎台灣遊客赴帛琉旅遊。蔡英文今晚在臉書貼出她當年出訪帛琉的影片和照片表示，帛琉總統惠恕仁昨天抵達台灣，親自宣傳4月1日即將出發的台帛安全旅行圈（旅遊泡泡）首發團，她要熱烈歡迎帛琉的好朋友們來訪。

蔡英文指出，兩年前，她也拜訪過美麗的帛琉，對當地得天獨厚的環境，以及推動觀光發展的長遠視野，都留下深刻的印象。「就讓我來當代言人，跟大家介紹帛琉觀光的特色」。

她列舉帛琉觀光四大亮點：

一丶絕美海島景觀：帛琉擁有豐富的珊瑚礁生態，相當適合出海及浮潛。牛奶湖、水母湖、海豚灣、洛克群島等多樣的海島秘境，絕對不能錯過！

二、獨特南島文化：帛琉和台灣原住民族一樣屬於南島民族，不論是歌謠、舞蹈、工藝還是傳統建築，都很值得認識，也推薦拜訪帛琉國家博物館！

三丶天然海陸美食：帛琉飲食重視食材原汁原味，沒有過多的調味就很可口，一定要試試當地盛產的椰子、芋頭、樹薯及各式海鮮！

四丶有遠見的觀光政策：為了保育海洋，帛琉是全球第一個禁用有害防曬乳的國家，也用紙吸管取代塑膠吸管，減少不可分解的垃圾。每位訪客入境時，更要簽署帛琉誓詞（Palau Pledge），宣誓一起守護帛琉人的島嶼家園。

取自蔡英文臉書

她說，台灣也有豐富的觀光資源，我們同樣以自己的風景、文化、美食為榮，透過和帛琉互相交流、拜訪，期待兩國的觀光產業，都能夠永續發展。

(中時 )