旅遊美食部落客Wiesly參加帛琉首發團。（林顥峰提供）

旅遊作家郭宜亭表示非常期待到帛琉旅遊。（黃采薇攝）

台帛旅遊泡泡首發團昨（1日）自台元國際機場啟航，上午9點起全團123名旅客分批進行PCR採檢，樣本送回衛福部桃園醫院化驗，PCR採檢於11點45分結果出爐，由中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中中午12點宣布全員採檢陰性，首航下午1點55分開始登機、3點10分起飛，等於首發團旅客花了約6小時在機場等待，首日大部分行程都花在桃機逛街閒晃。

這次參加首發團的旅行社，共有雄獅、五福、鳳凰、大榮、KKday、巨大等業者招攬的百名團員，除一般民眾外，還包括新光醫院醫療團、新光人壽、鴻海及媒體團，將和帛琉總統等一行人，搭乘華航CI-028班機前往帛琉。台帛泡泡首發團於8：30在桃機二航廈的櫃檯集合，領隊確認人員後，請團員將識別貼紙貼在身上識別，並宣布提醒即起「團進團出」。

旅客在機場候機時被全方位「監管」，僅獲准在桃機二航廈的3樓、5樓移動，旅客只能逛逛久違的免稅商店，或做在休息區靜候，所有旅客身上都貼上貼紙，以便機場人員識別。航班表定14時30分起飛，13時55分登機，但由於帛琉總統較晚登機，班機較表定時間晚15分鐘關艙門，15時10分起飛，班機於18時40分（帛琉時間19時40分）抵達，並在當地時間21時40分抵達此回下榻的帛琉老爺大酒店，此時團員都還未進晚餐。

參與首發團的團客們大都表示興奮，還有旅客帶著年幼兒童全家同行，旅遊作家郭宜亭表示，「非常期待這次旅遊，睽違一整年沒出國對我來講是很難得的事，而且還可以跟帛琉總統一起搭飛機，這超難得的」。部落客Wiesly是以媒體身份應邀參加，表示初訪帛琉心情非常期待，有種參與歷史的榮譽感，也希望此行一切平安順利。55歲的陳小姐隸屬新光人壽團，談及出國的心情很嗨，「國內旅遊都玩過，又是首發團且是公司招待，單就團費來說，有點貴、希望降到一般行情價，為了大家的安全，隔離14天是合理的」。

「新光人壽」員工參加帛琉首發團，人數高達40多位。（黃采薇攝）

「台灣新光醫療媒體帛琉首發團」共28位，為大榮旅遊領隊的團員開心合影。（黃采薇攝）

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