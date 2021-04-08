基隆市政府舉辦「2021基隆嶼國際磯釣賽」延至24、25日。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市政府舉辦「2021基隆嶼國際磯釣賽」，原定10日至11日舉行，因海象預報不佳，考量選手安全，將比賽順延至24、25日，產發處表示，今年磯釣賽首創團體積分對抗賽，並與原個人積分賽制並行，已有27位個人賽選手及15組釣魚隊伍報名，總計72人參與賽事。

市府自2018年開使舉辦磯釣賽，每年吸引許多國內頂尖釣手到基隆嶼同場競技，今年賽事有別於先前僅有個人賽制度，首度推出團體積分對抗賽制，並與原個人賽同時進行，吸引15組釣魚隊伍報名團體賽，不到2小時報名額滿，選手中有70位男性，個人及團體組各有1位女性，至於年齡最年輕僅21歲、最年長55歲。

原定10日至11日舉行賽事，但因海象預報不佳，順延至24、25日，產發處指出，以往活動都會在4月底、5月初舉辦，天氣趨於穩定之時，但今年全台各地皆有許多賽事，為避免撞期，改在4月初，未料，天氣狀況不好，只好延期，產發處指出，若因比賽順延而無法參加的選手，主辦單位將在30個工作天內扣除匯款手續費及相關行政費用，進行退費。

產發處表示，目前團體賽全部保留，有些隊員無法參賽，由隊伍自行更換隊友，但個人賽部分，有2人申請退賽，已進行遞補，海洋及農漁科長蔡馥嚀提醒，選手務必跟主辦單位確認簽署退賽切結書後回傳，如有釋出名額，個人賽報名則依據候補名額進行遞補，團體賽則由原釣隊伍遞補名額，直至補齊72名參賽選手。

(中時 )