縣消防局指出，民眾多利用周末假日提前掃墓，若未能及時撲滅餘燼極易導致火勢擴大延燒。（嘉義縣消防局提供／張毓翎嘉義傳真）

掃墓變燒墓？嘉義縣雜草火警件數暴增3倍。

上周末為清明連假前一周，嘉義縣公墓火警頻傳，據統計，28日從上午8點至晚上6點發生24件雜草火警，相較去年同期、同時段內7件，足足多了3倍，縣府積極宣傳，卻擋不住民眾「燒墓」；攝影玩家「鈴木二郎」昨日在太保高鐵站附近空拍到公墓雜草火警，旁邊似乎沒有人在「顧火」，讓他直言：「至少人也要在吧！」

嘉義縣消防局表示，昨日上午8點至下午6點，共計受理24件雜草火警，出動35台車次、69人；若與去年同期比較，去年3月29日上午8點至下午6點受理的雜草火警件數共7件，出動7台車次、14人，案件數足足多了3倍。

嘉義縣環保局長張根穆表示，今年面對水情吃緊，已請各公所宣導民眾勿露天燃燒雜草、紙錢減量燒及集中燃燒；至於私人墓地，也請民眾千萬別再亂燒雜草，金紙燃燒要確定滅火，近期針對露天燃燒，運用空拍機等科技輔助，來進行巡查，如經查獲，將依法處分。

縣消防局指出，民眾多利用周末假日提前掃墓，若未能及時撲滅餘燼極易導致火勢擴大延燒，籲請鄉親牢記「4不2記得」口訣：「不」任意燒雜草、「不」隨意丟煙蒂、「不」讓冥紙飛揚、「不」放爆竹煙火、「記得」撲滅餘燼、「記得」隨手收拾垃圾。

縣消防局說，如不慎引發火災，請民眾不要驚慌，先撥打119向當地消防單位求救，如果火勢不大，可試著用身邊現有的水源進行初期滅火，若火勢已經延燒到身邊工具無法處置程度，則要盡快離開現場，靜待消防人員前來搶救，以避免自身受到傷害。

(中時 )