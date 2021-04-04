太魯閣號第3節凌晨拖出隧道 搶救難題才正要開始 06:422021/04/04 中時新聞網 高德順 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台鐵太魯閣出軌奪51命，第3節車廂凌晨拖出隧道，搶救難題才正要開始。（圖/本報資料照，鄭任南攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台鐵408次太魯閣號出軌事故，搜救工作漏夜持續進行，凌晨2點左右傳出第3節車廂已經拖出隧道，車廂外觀完整，但玻璃碎裂。 目前事故現場隧道內還有4到8，總共5節車廂在內。花蓮縣消防局稍早曾指出，將依照原先工程進度，等第3、4、5節車廂脫離後，才有可能挪移第6車廂，搶救難題才正要開始。 台鐵408次太魯閣號出軌事故，截至目前為止，造成51死188傷。 太魯閣號失事前10分鐘最後身影曝光 網慟：好想叫他們停下來，別再開了... 訂閱影音： 中時新聞網 回鄉路染血阿妹看太魯閣號淚難停 還女兒全屍 慈母跪求尋獲下半身 (中時新聞網) #太魯閣號 #第3節 #搶救 #難題 #才正要 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高雄反空汙遊行行前會 群眾為太魯閣號罹難者默哀 11:392021/04/04 生活 太魯閣號嚴重死傷 花蓮女婿葉慶元悲痛曝12字心聲 07:312021/04/04 政治 習近平：高度關切太魯閣號事故 04:102021/04/04 全球財經 遺體修復師：比普悠瑪出軌還慘 04:102021/04/04 焦點要聞 救難隊見車廂慘況吐了 3萬人心痛：勿忘普悠瑪英雄輕生 09:272021/04/04 生活 斷肢四散 亡者滿排 搜救員心淌血 04:102021/04/04 焦點要聞 太魯閣號現場如人間煉獄 資深搜救員：第一次救到掉淚 00:142021/04/04 生活 兄弟19安擒猿 躍居龍頭 04:102021/04/04 運動天地 立委轟官僚殺人 出事就怪包商 04:102021/04/04 焦點要聞 台鐵吊掛搶通 隧道兩頭並行 04:102021/04/04 焦點要聞 傳已向總統請辭 林佳龍：搶通後負起該負的責任 09:012021/04/04 生活 社會熱門新聞 【太魯閣出軌】車怎撞的？38秒3D影片曝奪命瞬間 - 社會 【太魯閣出軌】「弟弟別哭，阿伯保護你」白袍醫隧道內緊抱幼童引人噴淚 - 社會 BMW逆向超車連撞2重機 騎士爆頭亡 畫面曝惹網怒：蓄意謀殺 - 社會 【太魯閣出軌】宜蘭女罹難 爸當面向蔡英文痛批：台鐵太爛了！ - 社會 【太魯閣出軌】罹難法男今28歲生日 台籍女友媽招魂哭喊：手牽緊 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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