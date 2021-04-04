台鐵408次太魯閣號出軌事故，搜救工作漏夜持續進行，凌晨2點左右傳出第3節車廂已經拖出隧道，車廂外觀完整，但玻璃碎裂。

目前事故現場隧道內還有4到8，總共5節車廂在內。花蓮縣消防局稍早曾指出，將依照原先工程進度，等第3、4、5節車廂脫離後，才有可能挪移第6車廂，搶救難題才正要開始。

台鐵408次太魯閣號出軌事故，截至目前為止，造成51死188傷。

太魯閣號失事前10分鐘最後身影曝光 網慟：好想叫他們停下來，別再開了...

(中時新聞網)