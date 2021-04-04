台鐵太魯閣號408車次重大死傷事故，搜救工作進入第3天，機務搶修隊今天清晨已將卡在清水隧道口的第3車廂拖出、車廂完整，不過第4車前有許多列車體及肇事工程車的破碎殘骸，尚無法預估今天何時能拖出。

台鐵花蓮運務段長吳金添表示，今天清晨1點10分進行第3車廂下鐵軌的復軌動作，清晨2點5分車廂順利脫離隧道，已移到至和仁車站，不過第4車前尚有許多車廂的破碎殘骸及貨卡車的車體，待運安會與檢察官蒐證完畢後，就可以進行第4車搶修工作。

吳金添接著說，第4車先會比照第3車的方式，先將車廂拉起來然後進行復軌動作，最後再利用拖離的方式拉出，若此方法不可行的話，則會嘗試用新工法「滑輪捲揚機」的方式拉出來，亦即用柴電機車、2輛搶修車以及滑輪捲揚機拉出車廂。

吳金添說，因車體殘骸還有許多部分待清運後，會拿到和仁車站，或找個定點保存證物，今天主要的工作大概是這樣，而看到哪些需要保存的東西都會保留起來，目前已拉出去，且可以移動的車體都已放置在和仁車站。

不過第4車何時能拉出來，吳金添表示，目前仍無法預估時間，目前鐵軌已復軌150公尺左右。據了解，台鐵預計在6日前拖離所有事故車廂後，進行為期1天的軌道修復，隔日再修復電車線及導電軌，趕在8日晚上12點前搶通東正線。

(中時 )