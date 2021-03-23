2005年台北捷運安和路站工程施工借用黃姓地主的私有地，完工後卻未歸還土地，黃打官司索賠，台灣高等法院認定，捷運站作用花圃的4坪用地，無法證明是計畫道路供公眾通行，判令捷運工程局將柏油路面刨除後返還給黃姓地主，並給付歷年的租金補償。可上訴。

黃姓地主提告指控，捷運工程局南區工程處未經徵收程序及其同意，在2013年7月間在其土地上鋪設柏油供公眾使用，侵害其所有權，黃請求對方將土地之柏油路面刨除後返還予被上訴人，並給付46萬多元及按月給付1萬多租金。

台北地方法院判准黃的部分請求，高院認為2005年間因捷運安和路站工程施工時，借用黃的土地分為兩部分，分別作為道路用及作為花圃用，另有既成道路經北市政府認定具有公用地役關係，此部分補償關係屬公法上之權利義務，非民事訴訟的問題，黃請求無理由。

高院指出，作為花圃用的部分，捷運工程局依2005會議結論，在安和路站工程施工完工後，應將土地回復原狀，且其未舉證證明土地上有開闢完成計畫道路，供公眾通行之用，則應返還這部分的土地給黃姓地主。可上訴。

(中時 )