美國國務卿布林肯與國防部長奧斯汀結束日本行後，17日下午分別搭機飛抵南韓，分別與南韓外長、防長舉行1+1對談，雙方的外長與防長2+2會談預計18日登場，將針對韓美關係、南北韓問題、地區與國際合作等各種面向進行磋商，兩人也將和南韓總統文在寅會面。

在外長1+1會談上，布林肯針對中國相關人權問題，毫不避諱地批評，稱中國以壓迫與好戰行為，侵蝕香港經濟，弱化台灣的民主，侵害西藏的人權，並主張在南海擁有主權，這些均有違人權法。

布林肯接著說：「我們相信民主主義，民主國家更安定且安全開放，專注於人權，這些都有助美國與南韓人民的利益。守護這樣的價值對現在的我們來說特別重要。」

韓美18日將舉行2+2會談，距離2016年10月在華府的2+2會談，相距4年多，將簽署新的駐韓美軍防?費分擔協議。會後4人將召開聯合記者會，並發表聯合聲明，同日下午布林肯與奧斯汀將在青瓦台會見南韓總統文在寅。

時值美國與南韓進行年度聯合軍演以及2+2會談，但美國北方司令部司令范赫克（Glen D. VanHerck）16日出席參議院軍事委員會聽證會時表示，北韓短期內可能恢復試射經改良的洲際彈道飛彈，將是總統拜登上任後首次試射。不過他強調，對美國的飛彈防禦系統充滿信心。

(中時 )