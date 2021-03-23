美中高層戰略對話才剛結束，緊接著俄羅斯外長拉夫羅夫22日就抵達中國廣西訪問，會晤中國國務委員兼外長王毅。中國人民大學國際關係學院教授，美國問題專家金燦榮認為，中美「吵」完中俄見，這安排很正常。

觀察者網報導，金燦榮認為，中美俄還是最有全球影響力的三大國，目前的總態勢是美國與中俄關係都不太好，中俄關係總體狀態是比較穩定的，最近美俄關係甚至有點進一步僵化。

金燦榮表示，美國公佈了情報界的評估，結論是俄羅斯確實干預了美國大選，不僅是2016年，還干預了2020年大選，而中國沒有干預。拜登甚至揚言，普京要為此付出代價。「光講到這兒就算了，還說普京就是殺手。這就有點過。結果俄羅斯就讓大使回國，探討美俄關係前景。」

拜登對俄羅斯強硬是否帶有表演性質？因為俄羅斯對於美國民眾來說，「敏感度」會更高一些，對它示強，在美國國內的效果會更好。

金燦榮贊同此一觀點，表示既然中美進行了2＋2，這個時候很有必要在中俄之間有所溝通。「一是減緩它的擔心，另一個也確實要協調一下以後的對美立場。所以兩個會見緊密安排在一塊，我覺得挺正常的，對中俄兩國都是有需要的。」

對於美國國務卿布林肯日前訪問亞洲，跑到亞太來拉盟友，是否會讓中俄未來愈走愈近？金燦榮表示，「現在我們只能這麼看，中俄是最好的戰略夥伴。王毅外長在7日記者會上講中俄合作上不封頂。中俄關係的狀態應該講是建交以來相對比較好的時候。」

「當然國際社會也關注，中俄會不會正走向正式的軍事結盟？我倒覺得好像不會。」金燦榮表示，普京總統曾經明確講過，中俄不會結盟，讓西方放心，因為目前這個狀態是最舒適的，真走向結盟反而有很多麻煩。

金燦榮認為，中俄關係的現狀很好，兩國都挺滿意的，都希望維持現狀。進一步走向正式的軍事結盟，應該不太可能。

(中時 )