4月1日即將迎來巨星張國榮逝世18周年，當年他的才華魅力讓兩岸三地粉絲折服，至今仍是許多人心目中無法抹去的經典人物，在《想你·張國榮》紀念音樂會上，一名粉絲曬出和張國榮合拍的婚紗照，感傷地表示，「我已經嫁了，不用再嫁。」意外曝光張國榮當時英俊瀟灑的模樣。

《想你·張國榮》紀念音樂會主辦人鄭丹瑞，邀請了許多粉絲分享和張國榮有關的珍貴回憶，一名女粉絲便曬出一張婚紗照，只見張國榮身穿白色燕尾服，露出招牌靦腆笑容，和披上白紗的歌迷站在禮堂前，2人親暱地勾著手，張國榮就和大家記憶中的模樣一樣，仍舊瀟灑帥氣。

粉絲曝光和張國榮的合照。(圖/翻攝自新浪娛樂)

幸運粉絲能在活動上和張國榮拍婚紗照。(圖/翻攝自新浪娛樂)

女粉絲透露，1985年張國榮推出專輯《為你鍾情》時曾舉辦抽獎活動，當時有10位幸運粉絲被抽中，能夠和偶像拍攝婚紗照，她也感性地坦言，和哥哥拍這組照片就形同出嫁，「我已經嫁了，不用再嫁。」而這張婚紗照也掀起熱議，粉絲們紛紛激動直呼，「這也太暖了吧，怪不得這麼多人愛他。」、「時間過得真快」。

粉絲分享和張國榮溫暖又美好的回憶。(圖/翻攝自新浪娛樂)

另一名粉絲也回憶，當時她到北京去探班張國榮，對方正在拍經典電影《霸王別姬》，「除了探班，晚上還跟哥哥一起吃飯，剛好在拍攝貴妃醉酒那一幕時，助理用傻瓜相機拍下哥哥倩影，哥哥還特別準備了兩張簽名照送給我們」，她表示，張國榮還偷偷請助理買飲料送給粉絲，現在想起仍是溫暖又美好的回憶。

(中時新聞網)