劉雨柔有WBC第2級證照。（吳維書攝）

劉雨柔1日錄TVBS《11點熱吵店》受訪聊近況，她整個人線條變柔和，臉蛋更是小一圈，原來近日正在戒澱粉瘦身，「我的運動量很大，但又不想讓自己看起來很壯，所以才想說來控制飲食」，她笑著否認進廠維修，「我的抬頭紋那麼深，又每天打拳，整形也太浪費了，一打就會歪掉吧」。她最近曬出甜蜜照，與格鬥選手老公甜蜜牽手還寫下「嗨請多多指教」，被外界以為懷孕，連忙解釋：「真的不是啦。」

劉雨柔表示她因為要教課，加上老公工作也忙，兩人很難得有時間坐下來好好吃早餐，「當下陽光又灑進來，我們兩人沉浸在這個悠閒裡，邊吃早餐邊看窗外美景，覺得氣氛超好就拍了照片，多多指教是跟對面鄰居打招呼啦」。但最近演藝圈女星頻傳好消息，包含小甜甜、巴鈺、王思佳等都成為準媽媽，劉雨柔表示身邊朋友超關心她的造人進度，讓她壓力不小，「我就真的還沒準備好，而且跟老公每天碰在一起的時間真的太少，不太可能讓我自己帶小孩吧」，她預計再1、2年等事業更穩定再拚生孩進度。

劉雨柔近日仍持續教課，替女生上綜合格鬥課，還到雙胞胎名模張珈禎、張珈瑜的分享教室租場地授課，至於當初對課程的投資，是否已回本，她回應：「算是打平吧，我每堂課都請助教，器材也一直淘汰換新。」而她與老公去年就籌備在信義區開健身房，目前仍在找適合地段。

(中時 )