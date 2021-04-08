中央氣象局指出，今晚起至明（9日）北部、東半部，乃至中南部山區、屏東地區雨勢轉趨明顯，尤其位在迎風面的基隆北海岸、宜蘭更有局部大雨機率。(氣象局提供)

氣象局表示，今晚到明天受到東北風水氣增多影響，北部、東半部地區及中南部山區易有局部短暫雨，而屏東也有機會出現零星降雨，中南部平地則為多雲。(氣象局提供)

今（8日）受到東北季風增強影響，北台灣在下半天開始轉涼，局部地區出現降雨。中央氣象局指出，今晚起至明（9日）北部、東半部，乃至中南部山區、屏東地區雨勢轉趨明顯，尤其位在迎風面的基隆北海岸、宜蘭更有局部大雨機率。「天氣職人」吳聖宇預估這波濕涼天氣要到周六（10日）下半天起才會開始好轉。

氣象局表示，今晚到明天受到東北風影響，水氣增多，北部、東半部地區及中南部山區易有局部短暫雨，而屏東也有機會出現零星降雨，中南部平地則為多雲。其中，北部地區到明天上午之間的雨勢也較為明顯，白天起再轉為局部陣雨，基隆北海岸及宜蘭地區的降雨較為持續，且有局部大雨發生機率。

溫度方面，北臺灣白天轉涼有感，新竹以北及宜蘭白天的高溫降至18-20度，苗栗及花東則約22-25度，中南部仍有26、27度；低溫的降幅較小，各地約17-20度。

吳聖宇今於臉書發文表示，今晚起到明天一整天，局部地區雨勢會較大，尤其是在基隆北海岸、東北角，以及宜蘭一代的民眾更要多加注意。預估這波東北風會持續影響到周六（10日）上午，隨後便開始減弱。到了周日（11日），各地天氣轉為多雲到晴，剩花東地區有短暫陣雨。

儘管這波東北風整體來說對中南部地區的缺水問題幫助不大，但吳聖宇指出，10日-11日隨著天氣逐漸回暖，可以稍微注意山區午後熱力帶來的降雨，目前觀察到大氣存在不穩定的訊號，雖然補水有限，仍值得注意。

(中時新聞網)