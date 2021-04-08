香港女星洪欣擁出眾美貌和絕佳氣質，儘管她已50歲仍是演藝圈著名的美魔女代表，洪欣近年才挺過與小10歲的張丹峰的婚姻危機，不過洪欣日前曬照時，卻因臉蛋而成為話題，身為一代美人的洪欣臉蛋圓了一圈，明顯發福。

50歲洪欣已許久沒有曬出近照，上一次露臉是去年的聖誕節，儘管洪欣在上月底有分享與陳浩民的模特兒辣妻蔣莉莎自拍，但兩人合照有開特效美顏，看不清楚容貌，終於，洪欣在前天（6日）曬出帶著女兒遊動物園照，不過洪欣的臉蛋圓潤，明顯圓了一圈。

洪欣難得曬近照，不過她臉蛋明顯發福、圓一圈。（圖／取材自洪欣微博）

雖然洪欣明顯發福，不過她氣色紅潤、整體不錯，網友也對她的近照發表看法：「照片美顏不自然啦，太影響你原本顏值了」、「美顏過頭了，看著怪怪的」、「眼睛不太自然」、「不美顏的畫更漂亮」。

其實洪欣是一代大美人，外型亮麗、氣質的她，在古裝戲《最後的格格》、《刁蠻公主》、《唐宮美人天下》等都有精湛演出，讓人印象深刻的莫過於，洪欣2012年在古裝劇《深宮諜影》中，把優雅高貴的佟司庫詮釋得入木三分。

而洪欣日前才因婚姻屢次登上媒體版面，她的丈夫張丹峰在2018年遭爆與經紀人出軌，儘管洪欣親上火線澄清「請大家放心」，但張丹峰緊接又被爆與經紀人同房，逼得洪欣出面二度否認，同時，她也在微博曬出與丈夫、女兒合照，並發文寫下：「天倫之樂」，以實際行動粉碎婚變謠言。

(中時新聞網)