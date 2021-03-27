第三十屆時報金犢獎國際競賽校園分享會，來到了2020年在全國學生商科技藝競賽勇奪電腦繪圖全國第一、商業海報全國第二的大明高中，由校長吳原榮、教務主任陳櫻枝、教務組長鄧雅馨、美工科主任劉佳珈、范珈甄、蕭雅函等六位老師，帶領近200位優秀學子共同與會，希望學生不僅能有超群的技藝，更能學習策略性思考，提升創意基因全方位成長。

現場為今年推出策略主題做詳細說明，主題包括:旺旺集團廣告設計獎-品牌項、產品項、旺旺集團IP周邊產品設計獎、旺旺集團行銷企劃獎、保生大帝文創設計獎、旺旺孝親三字經公益廣告設計獎、掌閱精選APP品牌形象廣告設計獎、崑崙關設計獎等八個題目。透過這次的詳細說明以及得獎作品的示範，讓學生更瞭解如何看懂策略，做出吸晴作品。

大明高中校長吳原榮在受訪中表示，鼓勵學生勇於參與金犢獎這樣國際型的創意競賽，並且挑戰各國的好手累積實戰經驗，以獲得青年創意界的最高榮譽。同時校長也提到，大明高中潭子藝術校區希望能成為中部地區最大的藝術型學校，因此不論是美麗的校園環境，或是全配MAC的電腦教室，都是為了學生能浸潤在情境的教育環境中，在生活中時刻感受到藝術的美，並且也廣納優秀的廣告設計、美工、多媒體師資，提升學生學習的資源條件。

吳原榮校長與商科技藝競賽全國第一名及第二名的選手騰穎婕，楊芊樺合影。(圖/時報獎執委會提供)

在金犢獎三十周年系列活動「群星共創賀金犢」中，大明高中推派電腦繪圖全國第一的選手騰穎婕，為金犢三十歲生日獻上祝福，在採訪中騰穎婕表示，大明高中的理念是培養學生創新力、品格力、學習力，透過將這樣多元的色彩元素融入到海報設計中，並且結合金犢的形象，表現出今年度大明高中的所有學生都能像圖中的少女勇敢展現自己。在便利貼創作部分，學生們展現高明的繪畫技巧，透過複合媒材的方式，展現出許多具有個性的作品，突破人們對便條紙的想像，實為創意不設限，在第三十屆金犢獎定能看見許多來自大明高中的創意作品。

大明高中廣告設計科騰穎婕同學，為金犢三十歲生日，代表學校獻上祝福。(圖/時報獎執委會提供)

大明高中技法高明，突破框架、創意不設限。(圖/時報獎執委會提供)

第三十屆時報金犢獎春季初賽收件截止期為5月15日，秋季初賽收件截止期為10月10日。

(中時新聞網)