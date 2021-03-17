緬甸政治情勢持續惡化，不少在緬的中企廠區成為抗議與攻擊標的。中國外交部尚未就撤僑一事正面回應，但據南華早報揭露，中國國資委已發通知，要求在緬國企安排非必要人員先回國。

根據南華早報的報導，有鑑於上週末發生32間在緬甸中企的廠區遭人闖入及破壞，中國國務院國有資產監督管理委員會已在近日向在緬甸設廠的國企派發通告，要求撤離非必要的員工，並安排回國事宜。

報導提到，通告中提到應撤離緬甸的人員包含，結束外派輪值準備返回中國的職員、尚未注射2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗的工人，以及居住地較為偏遠或是面臨嚴峻情勢的員工。

報導引述一名中國國有建築公司員工的說法證實，在週末時已經收到國資委的撤離通知。

這名員工受訪時提到，就他所知，中國在緬甸的項目幾乎都已經停止，「雖然我們也曾討論過，誰願意留下來觀察事件的進展，但我認為絕大多數人都會選擇回家，畢竟在這裡無能為力」。

另一名在與水力發電建設相關國企任職的員工受訪時提到，「被撤離的同事已經安全抵達中國。尚未撤離的人則被告知要留在特定的區域，除了買水與食物之外，不要隨意離開」。

這名員工也提到，由於行動網路非常不穩定，因此現在只能透過一般的電話與大使館保持聯繫。

據環球時報16日報導，上個週末有32家在仰光萊達雅工業區的中資工廠受到襲擊，兩名中國員工受傷，無人死亡，財產損失2.4億人民幣（約10.4億新台幣）。

中國外交部發言人趙立堅15日在例行記者會要求緬甸查處「打砸搶」中企的肇事者。至於中方是否撤僑，趙立堅並未正面說明，只說希望緬方確實保護中國公民安全。金

(中央社)