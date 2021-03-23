富邦金控23日公告公開收購日盛金控條件成就，此案將至少創金融史上兩個第一的紀錄，一是第一宗金控併金控案，且讓台灣的金控公司由16家減為15家，二是第一家適用金管會非合意併購資本計提優惠的公司，即併日盛金要用到的500億元，三年內風險資本計提只算20％，即100億元，大幅降低富邦金的資本壓力。

銀行局局長莊琇媛23日表示，後續富邦金如有金融機構合併的計畫，仍要依公司法、證交法、企併法、金融機構合併法等向金管會申請，金管會將會檢視富邦金對日盛金員工權處理方式等，依個別計畫內容審核。

莊琇媛表示，富邦金與日盛金後續第一步是雙方都需召開股東會，通過合併案後，再向金管會申請，金管會將依金併法第六條，審酌四大因素，一是對擴大金融機構經濟規模、提升經營效率及提高國際競爭力的影響；二是對金融市場競爭因素的影響；三為存續機構或新設機構的財務狀況、管理能力及經營的健全性；四是對增進公共利益的影響，包括促進金融安定、提升金融服務品質、提供便利性及處理問題金融機構。

這次富邦金成功收購日盛金逾53.8％，莊琇媛表示，這代表日盛金二大股東之一，即新生銀行或建群投資，有一方有應賣股票給富邦金。市場分析，建群投資並未向投審會申請參與應賣、處份資產，則持有日盛金近35.5％的日本新生銀參與此次應賣機率最高，也奠定富邦金收購成功的條件。

先前富邦金向金管會申請公開收購日盛金，是依金控轉投資辦法申請，金管會審查重點是非合意併購的相關標準，之後則是依企併法或金併法等來申請，就會看富邦金的相關合併計畫、員工權益保障等。

依金管會統計，過去如英商渣打銀行公開收購新竹商銀，收購成功到合併，大約7~8個月，中華開發金控公開收購凱基證券，亦是約7~8個月，接著就看富邦金等召開股東會及相關申請的進度，決定兩大金控是否能在今年底前完成合併。

(工商 )