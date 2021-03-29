富邦金對日盛金發動公開收購取得第一階段勝利，對此日盛金旗下日盛銀行工會對此在29日首度發出三大公開聲明，除了要求目前的日盛金經營團隊速簽勞資團體協約之外，同時也要求富邦金儘速提出包括員工工作權、從優照顧優離退等具體承諾，同時更向金管會及勞動部喊話，緊盯過程中是否出現有損勞工權益之事。

日盛銀行工會29日是透過全國金融業總工會來發出該聲明，這也是日盛銀行工會自從二月份成立以來，首度對富邦金公開收購日盛金採取動作，三大聲明包括：1、請求日盛經營團隊盡速依法與工會協商訂立勞資團體協約，以保障員工權益； 2、請求富邦金控應盡速提出保障日盛員工的工作權、既有權利及從優照顧會員退權益等具體承諾，以讓公司營運得無縫接軌，避免業務空轉，損及股東、客戶及公眾利益；3、請求金管會及勞動部積極監督該合併案執行過程，須以實質保障日盛員工各項權益。

據了解，日盛金旗下日盛證券及日盛銀行早在二月份就已兵分兩路，分頭籌組工會，29日的公開聲明是以日盛銀行的名義發出，員工權益保證亦是鎖定日盛銀行員工。對此日盛銀行工會指出，是在今年二月初成立，目前正在積極招募員工加入工會，以及準備依照團體協約法的程序，近期將向日盛銀行提出團體協約協商的請求。

(工商 )