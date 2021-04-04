1980年代末期日本泡沫經濟之後，海外投資人對日股避之唯恐不及，但去年以來海外投資人再度聚焦日股，因為日本企業獲利成長有目共睹，且日本產業結構受惠於全球經濟復甦及綠能趨勢。

日興資產管理公司全球策略師韋爾（John Vail）表示：「現在和1980年代相比就像蘋果與柳橙。」

1980年代末期日本股市、房市泡沫化，當時日本企業即便嚴重虧損也不倒閉，企業管理高層也不重視股票回購或發放股息這類回饋股東的作為，導致海外投資人對日股不屑一顧。

過去30年來日股表現冷清，直到去年11月日經指數衝破26,489點，締造1991年3月以來最高紀錄，才吸引海外投資人聚焦，也讓資金再度湧入日股。

晨星（Morningstar）資料顯示，今年1月為止的6個月內日股資金流入額總計31億美元。相較之下，2015年8月至去年7月的5年期間日股資金淨流出額高達228億美元。

(工商 )