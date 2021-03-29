印度疫情嚴重 馬哈拉施特拉邦擬封鎖一周 22:552021/03/29 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 印度最富裕的馬哈拉施特拉邦28日單日新增確診4萬零414人，病例集中金融重鎮孟買，創去年3月來各邦單日確診數最高紀錄。28日全國新增確診6萬2,714人創去年10月來新高。馬邦已加強旅遊管制和宵禁，正考慮未來一周實施封鎖。 德國疫情瀕失控 梅克爾警告各邦再擺爛恐宵禁 德國憲法法院新判決 歐盟紓困計劃卡住了 (工商 ) #印度 #馬哈拉施特拉邦 #封鎖 #新冠肺炎 #確診 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 英國變種病毒入侵 澳洲布里斯本3／29開始封鎖三天 14:112021/03/29 財經 疫苗施打未破萬 評估擴大對象 04:102021/03/29 生活新聞 澳洲估本年度出口逾1,000億美元鐵礦砂創新高 12:442021/03/29 財經 台積電站回季線 大盤早盤大漲逾百點 09:522021/03/29 財經 艾卓吉也投靠 籃網強度無上限 04:102021/03/29 運動天地 吳震亞自虧打戲動作像哥吉拉 04:102021/03/29 娛樂新聞 《國際社會》第三波疫情延燒 德國不排除再祭全國性管制 09:442021/03/29 財經 若開放第二順位接種AZ疫苗 盧秀燕願帶頭打 20:542021/03/29 生活 中華電助攻旅遊泡泡 開通帛琉4G漫遊 17:162021/03/29 財經 潘裕文自嘲失心瘋悲劇英雄 控制慾太強由愛生恨 15:092021/03/29 娛樂 美逾3000萬確診 佛奇：太早放寬防疫恐復燃 10:532021/03/29 國際 財經熱門新聞 台積電後誰是下一座神山？散戶押兩大家族就對了 - 財經 【長榮輪卡運河】蘇伊士運河「通樂」 長榮曝長賜輪脫困後下一步 - 財經 17檔EPS季季增 前景亮 - 財經要聞 - 工商時報 美股5700億驚天交易 幕後苦主曝光 - 財經 避險基金踩雷延燒 道指期跌200點 4大涉入投行全重挫 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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