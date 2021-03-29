印度最富裕的馬哈拉施特拉邦28日單日新增確診4萬零414人，病例集中金融重鎮孟買，創去年3月來各邦單日確診數最高紀錄。28日全國新增確診6萬2,714人創去年10月來新高。馬邦已加強旅遊管制和宵禁，正考慮未來一周實施封鎖。

(工商 )