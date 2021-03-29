國際廢鋼止跌反彈 豐興調漲鋼筋價格200元 11:532021/03/29 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於國際廢鋼原料行情止跌回穩，甚至小反彈，豐興（2015）29日開出的本周內銷盤價，調漲鋼筋產品價格，每公噸漲200元，漲幅約1.06％，其他廢鋼和型鋼產品價格則維持平盤。 豐興調整價格後，廢鋼每公噸收購牌價維持10,100元，鋼筋每公噸站上19,000元，型鋼每公噸維持24,300元。 仙女姐姐轉戰畫壇成藝術家 程秀瑛辦拍賣會、建構藝術品網站 文獎條例修法獨厚商人 (工商 ) #豐興 #產品價格 #型鋼 #國際廢鋼 #止跌反彈 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台積電站回季線 大盤早盤大漲逾百點 09:522021/03/29 財經 全球大缺櫃又遇長榮塞港 萬物飛漲時代來臨 10:132021/03/29 財經 萬物齊漲 為什麼民眾特別在意滷肉飯漲不漲 12:002021/03/28 財經 《鋼鐵股》豐興鋼筋反轉 開高200元 11:092021/03/29 財經 把機械業當飯店服務業 它做的刀庫打趴德國、日本 17:002021/03/28 財經 原物料上漲行情來了 這類低價股有望大進補 17:202021/03/28 財經 繞道增成本 亞歐運價止跌喊漲 04:102021/03/29 焦點要聞 看屋筆記：八德區元臺謙(個案＋價格分析) 09:002021/03/28 建案開箱-桃園 《電子零件》新品出貨＋售價調漲 胡連獲外資喊買激昂 11:262021/03/29 財經 外資迎戰Q2 投資策略解密 04:102021/03/29 財經要聞 攻佔5G物聯網兆元商機 04:102021/03/28 金融．稅務 財經熱門新聞 台積電後誰是下一座神山？散戶押兩大家族就對了 - 財經 晶片一哥救台股萬六 這3檔被散戶遺忘就快竄出 - 財經 軟體界的台積電 獨角獸新創公司Appier力拚427億身價 - 財經 台積電3年後殺進1奈米 洩美巨頭遲來肥單助攻1000元 - 財經 漿價飆 業者：衛生紙漲定了 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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