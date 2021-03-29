由於國際廢鋼原料行情止跌回穩，甚至小反彈，豐興（2015）29日開出的本周內銷盤價，調漲鋼筋產品價格，每公噸漲200元，漲幅約1.06％，其他廢鋼和型鋼產品價格則維持平盤。

豐興調整價格後，廢鋼每公噸收購牌價維持10,100元，鋼筋每公噸站上19,000元，型鋼每公噸維持24,300元。

(工商 )