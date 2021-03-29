英國線上二手車銷售交易平台Cazoo控股周一表示，已經同意透過與AJAX I收購公司的合併，讓該公司在紐約股市上市，AJAX I為美國億萬富商投資人Dan Och所擁有的空白支票收購公司。

與該特殊目的收購公司(SPAC)的交易，讓Cazoo的估值來到70億美元，其中包括債務，遠超過該公司去年10月在一輪私募融資回合的26億美元估值。

此亦突顯出汽車銷售在新冠疫情期間，汽車買家為保持社交距離，已經轉移到線上平台。Cazoo執行長Chesterman在一次訪問中表示，這種轉變將是永久的，因為消費者一直在尋找更好的交易方式。

Cazoo成立於2018年，在英國與歐陸提供中古車買賣交易平台，營業模式類似於美國的Carvana。

空殼公司AJAX I老闆Och指出，歐洲每年的中古車市場規模約在6000億美元，數位交易滲透率約在1%至2%，此滲透率將急遽增加，帶來機會。美國同業Carvana股價在去年上漲約400%，市值曾攀升至446億美元。

該SPAC公司的收購將為Cazoo提供16億美元新資金，公司將用於擴展品牌和基礎設施，以及加大西班牙和義大利等新市場的擴展。

諸如AJAX的SPAC公司透過IPO進行籌資，其目的為對一私人公司進行收購，而收購後的該私人公司，則因與SPAC公司的合併而公開化以及上市。

(時報資訊)