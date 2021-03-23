歷經逾一年採遠距上班措施的軟體巨頭微軟周一宣布，將從月底開始進入混合式上班的形態，辦公室將重新開放，員工可選擇要不要進公司上班。不過，微軟所做的訪調結果顯示，許多員工對進公司上班的意願並不高。

微軟周一公布新的工作指引，西雅圖雷蒙德總部與鄰近企業園區從本月29日起將改採混合式上班制度，有些員工將回到公司上班，有些人則會在家工作。

微軟估計，約有兩成的員工會受到新規定的影響，以微軟16多萬員工總數推算，相當於有3萬多人受到影響。

微軟表示，「公司的目標是讓員工有更多的彈性，一方面讓員工能在最有生產力與舒適的環境工作，另一方面考量新冠疫情並未結束，公司也鼓勵員工在家上班。」

微軟指出，公司並不期望很快就會召回所有員工，就算疫情已不再是一大威脅，公司許多職務也都會採取部份在家上班的模式。微軟之前就已宣布，在主管的允許下，有些員工將可永久在家上班。

新冠疫情爆發後，遠距上班成為企業的新潮流，迄今許多科技大廠仍未有召回員工進公司上班的動作。谷歌的母公司Alphabet宣布，遠距上班的措施至少會實施到今年9月，推特也宣稱，疫情結束後大多數員工仍可遠距上班。

微軟周一同時公布「工作趨勢指數」全球調查結果，有七成三的員工表示希望能保有在家上班的彈性選項，有四成六的員工因為可以遠距上班計畫搬家，另有六成六的企業考慮根據混合式上班環境重新設計辦公室。

領英首席經濟學家金寶露(Karin Kimbrough)指出，「疫情期間我們觀察到疫前特定趨勢有加快的現象，而最有趣的趨勢可能就是遠距上班。」

不過，並非所有企業願意讓員工可以長期在家上班，網飛的創辦人暨共同執行長哈斯汀(Reed Hastings)表示，他看不出在家上班的趨勢有什麼益處，他還預估，未來的工作趨勢應該會朝向每周有四天進公司上班，一天在家工作發展。

(工商 )