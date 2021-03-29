如何面對辦公場域、居家工作型態的改變，以及產業轉型？從企業的思考點，如何凝聚向心力並提升員工的創意，讓公司組織更強韌，應付未來各種可能挑戰，為今年度許多企業的重點工作，針對此一市場，花蓮理想大地渡假飯店推出「理想會議假期」，專案每人4,250元+10％起，標榜以「提升心靈之地」的度假場域，還有規劃凝聚團隊共識的Team Building活動，打造讓企業團隊持續提升的強心劑。

擁有萬坪園區的理想大地，歐式典雅的建築、浪漫應許之河、中西式餐廳、挑高5米可容納700人的安達魯西亞宴會廳，會議假期專案提供基本會議器材、議場布置等，能全方位的安排會議、餐飲、活動與住宿空間。此外，倚山傍胡的池畔、2.2公里應許運河遊艇及塞維亞草原，更是讓您安排跳脫傳統密閉式空間，有益身心健康的「戶外會議」。

理想大地表示，多年來已有不少科技公司、精品業、壽險業、重機車業、新創公司、連鎖餐飲業等好評不斷，在此進行腦力激盪的會議假期，打造煥然一新的企業新風貌。

理想大地規劃的Team Building活動，除射擊競賽、園區尋寶、草原遊戲及水上活動外，還有野猴子樹冠層冒險活動等，透過在叢林中的冒險活動，在森林裡互相扶持、培養具團隊默契的精神，遊程中更可以欣賞壽豐鄉的美麗山嵐與樹枝的生態野性，創造獨特又難忘的共同回憶，訓練團隊上下一心，達到Teamwork與團隊建立的最終目標。

理想大地連續三年獲得網友票選「台灣最美飯店」，更於今年度獲DailyView網路溫度計排名十大激樂系渡假飯店第四名，更積極推出精緻的深度遊程，為讓旅客擁有吃喝玩樂一次全包的渡假空間。

(工商 )