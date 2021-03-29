德國工會Verdi呼籲德國亞馬遜六個據點的員工自28日（周日）晚間開始罷工四天，藉此迫使這家電商巨擘接受集體談判協議，希望為零售與郵購業勞工提升薪資4.5％。
Verdi指出，亞馬遜趁著新冠病毒危機大賺一筆，不應迴避薪資談判，此次罷工範圍包括萊茵貝格（Rheinberg）、韋爾訥（Werne）、科布倫茨（Koblenz）、 萊比錫（Leipzig）以及巴特黑斯費爾德（Bad Hersfeld）的兩個據點，意味針對零售與郵購產業的薪資談判非正式啟動，預計未來幾周展開談判。
(工商 )
德國工會Verdi呼籲德國亞馬遜六個據點的員工自28日（周日）晚間開始罷工四天，藉此迫使這家電商巨擘接受集體談判協議，希望為零售與郵購業勞工提升薪資4.5％。
Verdi指出，亞馬遜趁著新冠病毒危機大賺一筆，不應迴避薪資談判，此次罷工範圍包括萊茵貝格（Rheinberg）、韋爾訥（Werne）、科布倫茨（Koblenz）、 萊比錫（Leipzig）以及巴特黑斯費爾德（Bad Hersfeld）的兩個據點，意味針對零售與郵購產業的薪資談判非正式啟動，預計未來幾周展開談判。
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