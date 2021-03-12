這下誤會大了！國外一名女網友透露，在男友的鼓勵下開始吃素，但是她依舊按耐不住自己對肉的渴望，經常跑到速食店大嗑雞塊，沒想到隨著次數增加，竟然被男友懷疑劈腿，憤而向她提出分手，讓她著急的PO網求助。

原PO日前在網路論壇《Reddit》上PO文透露，和男友交往3年左右，對方從18歲開始就是素食主義者，後來兩人在去年展開了同居生活，期間男友一直鼓勵她吃素，她也欣然同意了，沒想到隨著茹素的時間愈長，她對肉的渴望就愈發強烈，甚至夢到被雞塊包圍。

後來她經常假借去超市購物的理由，瞞著男友，每周2次偷溜到速食店偷吃雞塊，滿足口腹之慾，接著再到超市買些物品回家，假裝自己是真的去了超市。男友一開始也沒有起疑心，直到次數變高後，男友不禁懷疑原PO外面有小王，還因此提出分手。

原PO眼見情況一發不可收拾，便向男友坦承自己去速食店偷吃雞塊的事，但男友說什麼都不願相信，認為她只是用速食店作為藉口，其實是和小王在速食店約會，最後原PO只好PO網求助，「我到底該怎麼證明我沒有劈腿？從來沒想過，我們的感情會因為愚蠢的原因而結束」。

貼文一出，網友全笑翻了，但也建議原PO可以出示帳單或是發票作為證明；不過也有人認為，情侶之間應該坦承不能有所隱瞞，既然原PO方選擇瞞騙，也只能自己承受後果。