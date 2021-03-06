澎湖周姓男子因為缺錢花用，前年7月騎乘機車到先前的租屋處行竊，未料，他進房見到沉睡中的小芳（化名），便起了色心對他伸出狼爪，小芳從睡夢中驚醒後試圖掙扎，卻被周男掐住脖子，直到小芳陷入昏迷，周男見狀後，竊財逃離現場，一審遭澎湖地院依殺人未遂罪，處有期徒刑6年，又犯加重強盜罪，處有期徒刑7年6月，周男不服上訴，高雄高分院將上訴駁回，維持原判。

判決指出，周男在2019年7月11日凌晨5時因為缺錢花用，騎著機車在路上遊蕩，伺機尋找目標下手行竊，突然想起2年前他曾與蔡姓房東承租房屋，便作為他行竊的目標，周男潛入後，發現房間內的租客小芳正在熟睡，便心生歹念，對小芳上下其手。

小芳驚醒後，心生畏懼不斷掙扎，周男深怕露餡，一不做二不休，雙手用力掐住小芳頸部，導致小芳缺氧昏迷，周男發現小芳沒有動靜後，將掛放在椅子上內有300元現金、提款卡、證件的名牌小側包取走，並將房間門反鎖後，騎車逃離現場。

2個多小時後，小芳從昏迷中醒來，但仍因為缺氧導致短暫性失明，發現眼前一片漆黑的小芳渾身無力，只能躺在床上大聲呼救，隔壁房客聽聞呼叫聲後，趕緊通知房東，才一同破門將其救出，隨後立即將她送醫急救，並向警方報案，周男因此落網。

一審澎湖地方法院認為，警方周男不靠自身能力賺錢，卻任意盜取他人財物實有不該，且還乘機猥褻小芳，甚至重壓勒住她的頸脖，導致小芳昏迷、短暫失明，手段相當兇殘，而周男在審理時僅承認部分犯行，難認其犯後態度良好，依殺人未遂罪嫌判處周男6 年徒刑、加重強盜罪7 年6 月徒刑，周男不服判決上訴，高雄高分院認為原審認事用法，核無不合，將上訴駁回，維持原判，全案仍可上訴。

(中時 )