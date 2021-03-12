一名徐姓男子本月6日不明原因在南投縣國姓鄉國道6號國姓交流道「橋聳雲天」景點墜落70公尺高身亡，未料今天中午12點多又有一名男子陳屍在距離日前案發地不到100公尺處，由於7天內相同地點已發生兩死案件，引起當地民眾議論紛紛，紛紛表示「這也太巧合了，感覺毛毛的。」目前警方正在進行鑑識釐清死亡原因。

南投國道6號「橋聳雲天」7天奪2命，12日驚傳一男子不明原因墜落死亡。 （民眾提供／黃立杰南投傳真）

警方調查，今天中午有運動民眾發現，1名男子陳屍在橋聳雲天下方的綠雕公園內，嚇得立刻報警，警方獲報後，發現案發地點與日前男子墜橋處不到100公尺，而且經過清查，發現死者的車輛也同樣停放在國姓交流道旁匝道。

國道警察與埔里分局長壽派出所獲報前已封鎖現場展開鑑識，正比對死者身分，由於一星期內同一處地點發生兩起墜橋死亡事件，警方也大呼實在太過巧合，由於當地是知名景點，民眾獲知後也都感覺心裡毛毛的。

發生在6日的案件地點是在南投縣國道六號往國姓交流道方向、約17公里處，國道警察當時獲報抵達現場，發現一部轎車停在交流道前，警方往橋尋找，才發現一名墜橋的男子，緊急通報119協助，但該男已明顯死亡。

據了解，墜橋是一名56歲的徐姓男子，發現時已沒有呼吸故為送醫，落下處為國道六號著名景點「橋聳雲天」下的綠雕公園，該處距離地面有70公尺高，國道警方正調查這兩起案件。

(中時新聞網)