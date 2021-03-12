大埔鐵板燒價格親民、分量適中，深受不少民眾喜愛。不過一名在台北長大的男網友分享，他是長大後到外地工作才發現，原來大埔鐵板燒可以免費續菜一次，還有住嘉義的同事告訴他，有些分店更可無限續菜，讓他大吃一驚，貼文發出後就有老饕揭開內幕。

男網友昨(11日)在PTT上發文表示，自己從小在台北長大，在尚未離開台北前他到大埔鐵板燒用餐，從沒想過可以免費續菜這件事，身邊的朋友也從來沒這樣做過，直到出社會到外地工作後才發現，原來台北以外地區可免費續菜，讓他大吃一驚。

甚至有住嘉義的同事告訴他，「那邊的大埔是可以無限續菜！竟然沒限制次數」，讓他有如發現新大陸，更詢問網友「請問大家都知道這件事嗎？」貼文發出後，不少網友也跟著驚呼，表明和原PO一樣不知情，「真的不知道耶！」、「前陣子朋友說才知道，很驚訝！」、「我的天，原來有這麼好的事嗎」

另外，還有許多老饕表示，「看店，有些店門口貼公告寫說幾點之後消費可免費加菜」、「要看店家，有的免費續一次，有的不限」、「每間老闆不一樣，要看分店」、「在台中吃過兩間分店，都是主動問要不要續菜」，不過還是有網友透露，台北有些分店可以續菜，「台北也有可以續的鐵板燒」、「公館可以續一次，台大生的最愛」。

(中時新聞網)