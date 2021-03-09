原PO要求將餐點送上8樓，沒想到外送員竟狠嗆她是廢物。(圖取自爆料公社)

外送平台興起，便利了許多民眾，不過，消費者和外送員的糾紛也時有所聞。一名女網友氣憤表示，日前訂餐時她和外送員溝通，請對方將餐點送上8樓，孰料，對方竟辱罵她是「廢物」、「果然是吃貨」等字眼，讓她相當無奈，貼文發出後也引起公憤。

女網友在臉書社團爆怨公社上發文，表示她在6日利用外送平台點餐，更附上她和外送員的對話，從中可以看到，餐點抵達時外送員詢問「放管理室？」原PO立刻回訊要對方送至8樓，沒想到外送員竟辱罵他，「唉，廢人嗎」。

不想和外送員起爭執，原PO懶得辯解於是回覆對方，「對」，沒想到該名外送員不放過，繼續辱罵原PO，「廢人，果然是吃貨」、「可悲啊！廢物一個」，讓她傻眼至極，大嘆現在消費者不好當，「抱怨一下現在消費者越來越難當，吃貨怎麼了嗎？外送平台評價越來越差，就是因為有老鼠屎，放上來讓大家看看奇葩事情」。

原PO表示，雖然當下她已和客服反應，但仍難消怒氣，貼文發出後大批網友也看傻，「他的禮貌掉在路上忘記撿回來了」、「這個太誇張了」、「直接告了，不要客氣」、「外送平台應該告這個外送員，嚴重影響商譽」、「我還沒遇過這麼沒水準的」，不過還是有網友分享優良範例，「我住六樓公寓，幫我送餐的外送員態度都很好，看來我很幸運」。

(中時新聞網)