高雄市左營區元帝廟昨晚舉行遶境活動，陣頭將神轎抬進倉庫歸位時，互爭順序起口角，雙方互飆三字經對嗆起肢體衝突，混亂中，有人拿起鐵椅砸人，1名男子被砸得頭破血流，警方快打部隊趕抵現場，傷者送醫後縫了9針，所幸無大礙，警方強勢逮捕3嫌，訊後依《聚眾鬥毆》及《傷害》罪嫌送辦。

高雄左營區元帝廟昨晚舉行遶境活動，晚間7時許活動結束之際，參與繞境的陣頭依序排隊將神轎放進倉庫時，有陣頭見其他陣頭插隊，不滿斥責對方「為何不排隊？」卻遭對方回嗆，雙方互飆三字經，發生推擠肢體衝突，其中有人趁亂拿起鐵椅砸向26歲的柳姓男子，導致柳男頭部撕裂傷，當場血濺現場！

當時在附近駐守遶境活動的警方獲報，同步出動快打部隊到場，逮捕持椅砸人的鄭姓男子（41歲），另逮捕助陣叫囂的劉姓（41歲）和吳姓（38歲）男子，訊後均依法送辦，3嫌訊後被依《聚眾鬥毆》及《傷害》等罪嫌移送法辦。

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(中時新聞網)