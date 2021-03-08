狂轟前妻友人10槍釀2死 罹癌麵包師逃亡15小時落網

昨晚涉嫌在高雄大樹區九曲堂火車站前，與前妻爭討房產時，盛怒連開10槍轟死前妻2名友人的64歲方姓嫌犯，連夜逃亡15小時候，今天上午專案小組發現方嫌出沒在在高雄台29線、88快速道路下附近，9點左右荷槍實彈進行圍捕，順利將方嫌逮捕，並起出做案兇槍已將其帶回偵訊。

狂轟前妻友人10槍釀2死，罹癌麵包師逃亡15小時上午落網。(戴志揚翻攝)

狂轟前妻友人10槍釀2死，罹癌麵包師逃亡15小時上午落網，警方起出做案用兇槍。(戴志揚翻攝)

據了解，方男與59歲簡姓前妻談判，持槍連轟10餘槍，導致2名女方友人不幸身亡，犯案動機疑似為方嫌懷疑對方有新歡，情緒失控才會開槍殺人；多位死者家屬8日凌晨聚集在派出所外向警方喊話，「人沒抓到我們怎麼睡得著」，甚至要求警方提供嫌犯動向，揚言要動員「自己抓」。

狂轟前妻友人10槍釀2死，罹癌麵包師逃亡15小時落網。(戴志揚翻攝)

警方調查，方男為麵包師傅，因為愛賭博又有多次家暴紀錄，民國92年與簡姓妻子離婚，但2人17年來仍同住，直到去年簡女才搬離住家；方男昨晚與前妻相約談判房產問題，情緒失控下持槍狂轟2名妻子友人10槍，造成2人身中多槍慘死，他隨即逃逸；警方目前已掌握他的動向，由於他還帶著作案槍枝，警方不敢大意，特別派出特勤與霹靂警力荷槍實彈，準備隨時進行攻堅。

據了解，方男與簡姓前妻因為感情問題發生口角後，便回家取槍，回到現場後，前妻的劉姓與吳姓友人上前阻止，方嫌抓狂大怒連續對2人連開10槍，吳男身重3槍，劉男身中5槍，兩人全身彈孔累累，當場無生命跡象，送醫後均不治。

今天凌晨，其中1名死者的兒媳帶著親友今凌晨衝到九曲派出所外，要求警方盡速辦案，以免方嫌尋短，家屬大喊：｢方男往哪邊跑？｣「警方沒有逮到嫌犯，要家屬怎麼睡得著」，家屬們甚至要警方提供車牌號碼等線索，讓他們自己搜捕方男，家屬說「有什麼仇可以當面講，何必對兩個60幾歲的人開槍，誰可以冷靜，今天（如果）躺在那邊的人是你的親戚，你能嗎？」

警方則耐著性子解釋，「我們已經派人在找」、「現在全國鄉親都在找他」、「里長現在也在這裡」，才暫時緩解衝突場面。

(中時新聞網)