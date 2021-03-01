台鐵局今日宣布，台北站預計自本周四起全面更換PC枕道岔，施工時間預計至本月底，期間共影響5列次，各車延誤約5至10分鐘。台鐵局提醒旅客，乘車前可至台鐵局官網、台鐵e訂通APP查詢列車延誤資訊，或留意車站公告，便於預作安排行程，各車站亦會加強播音告知資訊。
為提升軌道安全、乘車穩定舒適度，在交通部推動的「鐵路行車安全改善六年計畫」內規劃將台鐵的「木枕」型道岔全面更換為更耐用的「PC枕」型道岔。台北站預計自3月4日起至3月31日，依序更換為PC枕型道岔，因配合施工作業，工程期間預計影響共計5列次，各列車約延誤5至10分鐘。
台北站部分列車區間延誤行駛：
項／ 車次 ／ 車種 ／ 行駛區間 ／列車延誤區間
1 ／2264 ／區間 ／嘉義=基隆 ／萬華(23：40)=松山(23：54)
2 ／251 ／自強 ／花蓮=樹林 ／松山(23：51)=板橋(00：12)
3 ／152 ／自強 ／屏東=七堵 ／板橋(23：52)=松山(00：11)
4 ／447 ／普悠瑪／臺東=樹林 ／松山(00：05)=板橋(00：23)
5 ／1298 ／區間 ／苗栗=南港 ／萬華(00：02)=松山(00：34)
合計5列次
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。