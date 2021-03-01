台鐵局今日宣布，台北站預計自本周四起全面更換PC枕道岔，施工時間預計至本月底，期間共影響5列次，各車延誤約5至10分鐘。台鐵局提醒旅客，乘車前可至台鐵局官網、台鐵e訂通APP查詢列車延誤資訊，或留意車站公告，便於預作安排行程，各車站亦會加強播音告知資訊。

台鐵台北站預計周四起全面更換PC枕道岔，施工時間預計至3月底，期間共影響5列次，各車延誤約5至10分鐘。(台鐵局提供)

為提升軌道安全、乘車穩定舒適度，在交通部推動的「鐵路行車安全改善六年計畫」內規劃將台鐵的「木枕」型道岔全面更換為更耐用的「PC枕」型道岔。台北站預計自3月4日起至3月31日，依序更換為PC枕型道岔，因配合施工作業，工程期間預計影響共計5列次，各列車約延誤5至10分鐘。

台北站部分列車區間延誤行駛：

項／ 車次 ／ 車種 ／ 行駛區間 ／列車延誤區間

1 ／2264 ／區間 ／嘉義=基隆 ／萬華(23：40)=松山(23：54)

2 ／251 ／自強 ／花蓮=樹林 ／松山(23：51)=板橋(00：12)

3 ／152 ／自強 ／屏東=七堵 ／板橋(23：52)=松山(00：11)

4 ／447 ／普悠瑪／臺東=樹林 ／松山(00：05)=板橋(00：23)

5 ／1298 ／區間 ／苗栗=南港 ／萬華(00：02)=松山(00：34)

合計5列次

(中時 )