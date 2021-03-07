基隆市警局張貼公告，15日起將加強取締，違規者一律開罰。（基隆市警局提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市政府為緩解停車問題，已在火車站對面新生旅店至東京站側，增設70到80格機車格。（基隆市警局提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市八堵車站旁二層鋼構機車停車場結構鏽蝕嚴重，市府日前封閉，並在車站對面畫設數百個停車格，補足停車問題，但許多民眾不願過馬路，將機車停放在二二八公園前方紅線路段，基隆市警局張貼公告，15日起將加強取締，違規者一律開罰。

基隆市八堵火車站位在基隆往返台北的重要交通樞紐，而車站旁機車停放區使用已久鏽蝕問題日益嚴重，去年交通處委由「社團法人新北市結構技師公會」進行結構安全評估，經技師鑑定後，認定其平面入口處、樹穴及屋頂停車入口斜坡等處的鋼梁、鋼柱及接頭銹蝕嚴重，研判結構有崩塌疑慮，市府日前已拉起警戒線，禁止行人、機車進入。

交通處表示，機車停放區原先約有120格停車位，為緩解停車問題，已在火車站對面新生旅店至東京站側，增設70到80格機車格，目前總計有160格機車格可以使用，比以往多出許多。

但機車停車格改在車站對面，相較以往需花3至5分鐘過馬路，因此，有許多民眾將機車違規停放在車站旁、二二八公園前方紅線處，並反映希望在此處加設停車格。對此，交通處說，此路段為下坡，車速相當快，有安全疑慮，經評估後，才選擇在車站對面，位置較寬敞也相對安全的地方畫設車位，也盼民眾能依規定將機車停放在車格。

目前由區公所向民眾加強宣導，基隆市警局第三分局八堵分駐所也在電線桿及明顯處張貼勸導告示，提醒民眾務必將車輛停放於停車格內，15日起將加強執法取締，違者將依道路交通管理處罰條例第56條規定，處600元以上、1200元以下罰鍰，呼籲民眾遵守交通規則，避免收到罰單荷包失血。

(中時 )