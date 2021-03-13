臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

歐洲多國因接種AZ疫苗後出現血栓故暫時施打，亞洲的泰國昨日（12）也宣布停打，衛福部部長陳時中卻呼籲「持續施打」，引發不少質疑。藥師林士峰表示，血栓發生率約萬分之0.06，AZ疫苗的保護力卻只有70~90%之間，台灣應跟著停打較妥。網友則直言，陳時中既然對自己那麼有信心，又一再批評大陸製疫苗，就應帶頭打AZ疫苗才對。

針對歐盟藥品管理局（EMA）表示，歐洲已接種的500萬人中，有30例血栓事件。藥師林士峰12日在臉書貼文強調，疫苗就好像是施打在體內的「口罩」，但是不同於口罩的是，疫苗也是一種藥品，凡使用藥品，都有一定的機率必須承受藥品可能發生的「副作用」，而使用藥品同時也要考量的點，則是「他們能發揮多少的功效」。

林士峰指出，500萬人施打疫苗後出現30例血栓，發生率約為萬分之0.06，遠低於罕見「千分之一到萬分之一之間」發生率，血栓算是嚴重的副作用。但是考慮到AZ疫苗的保護力只有70~90%之間，也遠低於輝瑞或莫德納疫苗的95%保護力。因此，他才會主張，我國是否也跟著去停打AZ疫苗，會是比較有利的選項。

對此，網友紛紛回應：「阿中啊！既然有信心，是時候帶頭示範打AZ了」、「牙醫部長跟總統、院長應率全家公開先打……」「阿中先打AZ疫苗，蔡英文接著打苗，文武百官跟著打，直接證據會出現」、「這個人壞透了，多國已經停打，有例證證明嚴重副作用可以讓健康人失去生命，而自己怕死，不帶頭施打？」「總統與五院院長還有陳時中先打！」「為什麼自己不敢先打？還要逼別人去打？」「請小英、陳時中、蘇貞昌及民進黨立委、高官先打，都沒有問題了再給國民施打」。

(中時新聞網)