菲律賓衛生部今天通報，新增7103起2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，創單日新高，累計染疫人數64萬8066人。印尼也將恢復使用英國阿斯特捷利康公司疫苗。

另外，菲律賓又有13人染疫死亡，死亡總數來到1萬2900人。菲律賓首都馬尼拉新增病例尤其較高，其中包括感染更具傳染力的變種病毒株病例。

印尼食品藥物管理局（BPOM）今天表示，經檢視歐洲傳出多起接種英國阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）疫苗（AZ疫苗）出現血栓案例的報告後，仍核准使用AZ疫苗。

印尼食品藥物管理局表示，儘管施打AZ疫苗可能造成「不良事件」，但「感染COVID-19死亡的風險更高」。

印尼食品藥物管理局在聲明中表示：「施打AZ疫苗的好處遠大於風險。」

印尼衛生部官員席蒂（Siti Nadia Tarmizi）說，22日將開始分發AZ疫苗。她在記者會中表示：「愈早分發疫苗，就能愈早擺脫這場疫情。不要害怕接種疫苗。」

印尼政府防疫小組的數據顯示，今天通報新增6279 起確診病例，全國累計確診總數達到145萬132例。再添197人病歿，全國染疫病歿總數來到3萬9339人。

(中央社)