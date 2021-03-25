前衛生署長楊志良22日表示如果現在有新冠國產疫苗，他「一定不打」，因為國產根本沒完成第3期人體試驗；衛福部長陳時中回應，當年H1N1國產的國光疫苗也沒有做第3期，「台灣做大規模人體實驗有其困難。」不過卻遭楊志良反駁：「當年國光有做完三期」。究竟誰講的對？台北市議員羅智強指出，資料顯示，當年國光公司的H1N1疫苗有475位受試者，從無到有的新冠疫苗如何類比？因此他認為，「陳時中，欠楊志良一個道歉」。

對於楊志良所稱，新冠國產疫苗根本沒完成第3期人體試驗，陳時中表示，大部分國外新冠疫苗也都沒有做完第3期就通過EUA（緊急使用授權），陳時中還說，當年H1N1國產的國光疫苗也沒有做第3期，「台灣做大規模人體實驗有其困難。」楊志良22日也向《中國時報》表示，請陳時中部長去查一下資料，國光當然有做完第3期。

對此，羅智強今（25）日在臉書指出，資料都是公開的，當年國光公司的H1N1疫苗，是以原本就有的「季節性流感疫苗」，更換病毒株的方式製成，世界各國都允許小樣本試驗即可，且國光的H1N1疫苗有475位受試者，多於澳洲的240名，英國的175名。

然而，季節性流感疫苗已使用50年以上，羅智強表示，會引起何種副作用早有許多文獻報告，接種人數遠遠超過三期試驗的標準；反觀現在的新冠疫苗，卻是從無到有，兩者如何類比？因此他認為，「陳時中，實在是欠楊志良一個道歉。」

(中時新聞網)